BiellaCronaca
Uomo di 39 anni a spasso con la droga
Fermato a Biella dai carabinieri
Uomo di 39 anni a spasso con la droga. E’ stato fermato dai carabinieri del Norm di Biella.
Fermato dai carabinieri del Norm di Biella e’ stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Il protagonista e’ un uomo di 39 anni senza fissa dimora. Il fatto e’ avvenuto l’altro giorno in città.
Vista la piccola quantità destinata all’uso personale, il soggetto verrà segnalato alla prefettura e gli verrà comminata solo una sanzione amministrativa.
LEGGI ANCHE: L’ex compagna non lo lascia entrare in casa e lui chiama i carabinieri
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Attualità2 giorni fa
A Biella auto in coda per 33 ore
Cronaca24 ore fa
Muore soffocato da un panettone durante il pranzo di Natale
Cronaca1 giorno fa
Ha 21 anni la pirata della strada che ha ucciso un uomo la notte di Natale
Attualità52 minuti fa