Uomo di 39 anni a spasso con la droga

Fermato a Biella dai carabinieri

39 minuti fa

Uomo di 39 anni a spasso con la droga. E’ stato fermato dai carabinieri del Norm di Biella.

Fermato dai carabinieri del Norm di Biella e’ stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Il protagonista e’ un uomo di 39 anni senza fissa dimora. Il fatto e’ avvenuto l’altro giorno in città.

Vista la piccola quantità destinata all’uso personale, il soggetto verrà segnalato alla prefettura e gli verrà comminata solo una sanzione amministrativa.

