Carlotta Bertin resta in gara a MasterChef. La concorrente di Candelo ha superato indenne la prova di abilità evitando l’eliminazione.

Carlotta Bertin, la concorrente di Candelo entrata nella cucina di MasterChef, ha superato indenne la prova di abilità evitando l’eliminazione. Al primo vero ostacolo del campionato televisivo italiano dedicato ai cuochi amatoriali, se l’è cavata grazie al ripescaggio nello “skill test”, la prova tecnica che caratterizza la seconda parte della puntata andata in onda ieri sera. Si trattava della terza serata del programma, trasmessa su Sky e Now TV: un episodio dall’atmosfera natalizia, ma registrato in estate e quindi senza richiami diretti alle festività.

Per Carlotta, 26 anni, si apre così almeno un’altra settimana di gara nella corsa al titolo, che promette un po’ di notorietà e, chissà, l’inizio di una nuova avventura professionale nel mondo della ristorazione.

Fai quello che ti rende felice

«Fai quello che ti rende felice e credici fino in fondo» è la massima che l’ha accompagnata fino al cooking show di Sky. Che ogni anno trasforma appassionati di cucina in protagonisti televisivi. La cucina è il suo modo di raccontarsi. Ma anche ciò che racconta attraverso @carlotta_in_cucina, il suo nome utente sui canali social, dove condivide ricette e momenti di vita ai fornelli. Anche nel 2020 si era messa in gioco nel contest “Cuochi biellesi” organizzato dal nostro giornale.

La giovane di Candelo si è presentata davanti alla storica giuria del talent tanto emozionata quanto determinata a prendere il grembiule bianco.

Al «perché?» del giudice Locatelli, lei ha riposto schietta: «Perché è la prima volta nella vita in cui mi sento soddisfatta di quello che sto facendo». E ha presentato un piatto tecnico e creativo, “lollipop d’oriente”, lollipop di quaglia fritti con salsa di peperoni rossi e arancia. Piatto che ha ottenuto all’unanimità il “sì” del trio stellato degli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Tre grandi nomi sono il cuore del programma. E guidano gli aspiranti chef verso la masterclass valutando i loro piatti, con prove classiche e nuove sfide che mettono alla prova tecnica, inventiva e personalità.

Premio ambito

I giudici puntano su tradizione e innovazione. Carlotta dovrà dimostrare di conoscere profondamente la cucina classica per poterla reinterpretare in modo creativo e originale.

Al vincitore verrà assegnato un premio ambito. 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione di un libro di ricette e l’accesso a un corso di cucina in Alma. Per Carlotta Bertin, l’esperienza a MasterChef Italia è un sogno che inizia a realizzarsi, che unisce passione e autenticità. C che potrebbe portarla a lasciare un segno nel mondo culinario.

«Questa occasione è importante perché voglio cambiare la mia vita da oggi». Così ha detto, rivelando tutta la sua voglia di mettersi in gioco e aggiudicandosi l’ingresso diretto alla masterclass. Tra la sua gioia e quella di Nicolò, il suo ragazzo che l’ha accompagnata in questa esperienza.

LEGGI ANCHE: Camilla, da Biella a Masterchef

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook