A Biella una domenica con 12 gradi. Il sole dovrebbe accompagnarci per tutta la settimana, anche se i prossimi giorni si annunciano più freddi con minime sotto lo zero.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico a Biella oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3180m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2924m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Il sole dovrebbe accompagnarci per tutta la settimana, anche se i prossimi giorni si annunciano più freddi con minime sotto zero.

