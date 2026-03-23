Biellese OrientaleCronaca
Camion si ribalta e finisce fuori strada
Incidente questa mattina in Super: disagi al traffico
Incidente tra Valdengo e Vigliano: camion si ribalta.
Camion si ribalta in Super
Nella prima mattina di oggi, tra le uscite della Superstrada di Valdengo e Vigliano, in direzione Biella, un camion è finito fuori strada ribaltandosi di lato. Dopo la messa in sicurezza del mezzo dei Vigili del Fuoco, sul luogo sono intervenuti il 118, Polizia locale, l’Anas e i Carabinieri, impegnati nell’accertamento della causa, nella gestione della viabilità e nella rimozione del mezzo pesante. Sarebbe rimasto illeso il conducente.
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Immagine di repertorio
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