Camion si ribalta e finisce fuori strada

Incidente tra Valdengo e Vigliano: camion si ribalta.

Camion si ribalta in Super

Nella prima mattina di oggi, tra le uscite della Superstrada di Valdengo e Vigliano, in direzione Biella, un camion è finito fuori strada ribaltandosi di lato. Dopo la messa in sicurezza del mezzo dei Vigili del Fuoco, sul luogo sono intervenuti il 118, Polizia locale, l’Anas e i Carabinieri, impegnati nell’accertamento della causa, nella gestione della viabilità e nella rimozione del mezzo pesante. Sarebbe rimasto illeso il conducente.

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Immagine di repertorio

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