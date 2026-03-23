CronacaValle Cervo
Schianto tra due auto all’incrocio di Pralungo
E’ successo nella serata di ieri
All’incrocio di Pralungo ieri sera si è verificato uno schianto tra due auto.
Schianto tra due auto in via Garibaldi
Incidente nella serata di ieri a Pralungo, in via Garibaldi, all’incrocio che porta a Tollegno. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate.
L’impatto ha causato danni evidenti ai veicoli coinvolti. Non ci sarebbero feriti
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