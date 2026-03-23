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CronacaValle Cervo

Schianto tra due auto all’incrocio di Pralungo

E’ successo nella serata di ieri

Pubblicato

26 secondi fa

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Schianto tra due auto all'incrocio di Pralungo

All’incrocio di Pralungo ieri sera si è verificato uno schianto tra due auto.

Schianto tra due auto in via Garibaldi

Incidente nella serata di ieri a Pralungo, in via Garibaldi, all’incrocio che porta a Tollegno. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate.

L’impatto ha causato danni evidenti ai veicoli coinvolti. Non ci sarebbero feriti

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