Violenta lite al Lucxor Caffè: chiuso per 30 giorni

Chiude per 30 giorni il Lucxor Caffè per una violenta lite.

Lucxor Caffè chiude a seguito di una violenta lite

Lo rende noto in un comunicato la Questura di Biella. “Il Questore di Biella ha disposto la chiusura per 30 giorni del bar “Lucxor Caffè”, esercizio del centro cittadino, da tempo oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine per la presenza abituale di soggetti con precedenti di polizia.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di una serie di episodi che hanno evidenziato criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, a far scattare il provvedimento è stato l’ennesimo grave episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio del 18 marzo scorso. Intorno alle 19.20, una violenta lite tra clienti all’interno del locale è degenerata rapidamente: uno dei coinvolti è stato ferito con i cocci di una bottiglia rotta, riportando lesioni giudicate guaribili in 15 giorni dai sanitari dell’ospedale cittadino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti di Biella, che hanno identificato i partecipanti alla colluttazione, tutti risultati con precedenti di polizia; tra questi, anche un soggetto sottoposto a misura di prevenzione.

L’episodio non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un quadro già noto alle forze dell’ordine, caratterizzato da controlli ripetuti e dalla costante presenza nel locale di avventori gravati da precedenti, circostanza che ha contribuito a trasformare il bar in un punto di aggregazione problematico sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La decisione del Questore si pone dunque come un intervento deciso per interrompere una situazione ritenuta ormai critica, restituendo sicurezza all’area e prevenendo il ripetersi di ulteriori episodi violenti”.

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Immagine di repertorio

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