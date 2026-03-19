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La lite finisce a coltellate: un ferito in ospedale

Grave episodio di violenza questa mattina

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2 minuti fa

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la lite finisce a coltellate

La lite finisce a coltellate: un ferito in ospedale. Grave episodio di violenza nella mattinata di oggi, giovedì 19 marzo, un uomo è stato denunciato a piede libero.

La lite finisce a coltellate

Altissima tensione in centro a Gattinara, in Corso Valsesia. Due uomini di mezza età, per cause ancora da chiarire, sono entrati in colluttazione e uno dei due ha colpito l’altro con un’arma da taglio. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio potrebbe essere collegato a un diverbio avvenuto sabato sera vicino a un locale della zona, degenerato poi in questo confronto “armato”.

Dopo essere stato ferito, l’uomo è riuscito a raggiungere un bar poco distante per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti il 118, che lo ha soccorso e trasportato in ospedale a Novara per le cure del caso. La paura è stata tanta, ma pare che il fendente non abbia lesionato organi vitali.

Le indagini sull’accaduto hanno riguardato i carabinieri di Gattinara e Borgosesia, che in breve tempo sono risaliti risalire al presunto aggressore, immediatamente fermato. L’aggressore è dunque stato denunciato in stato di libertà, mentre proseguono gli accertamenti per stabilire esattamente cosa sia accaduto.
LEGGI ANCHE: Investe un ragazzo, ma non è un incidente: tentato omicidio

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