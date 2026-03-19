Cronaca
Tragedia sulla provinciale, morto un pensionato
Lo schianto innescato probabilmente da una mancata precedenza
Tragedia sulla provinciale, morto un pensionato. Lo schianto innescato probabilmente da una mancata precedenza.
Tragedia sulla provinciale, morto un pensionato
Tragico incidente ieri mattina a San Sebastiano da Po, lungo la provinciale 590 in località Abate. A perdere la vita è stato Roberto Cadoni, 82 anni, residente a Verolengo, coinvolto in uno scontro tra la sua Toyota Yaris e una Mercedes.
L’impatto si è verificato poco dopo le 8, all’altezza dell’incrocio con via Abate. Stando a una prima ricostruzione, l’anziano si stava immettendo sulla provinciale quando è entrata in collisione con la Mercedes che viaggiava in direzione Cavagnolo.
Ad avere la peggio è stato appunto l’82enne al volante della utilitaria. Il personale del 118 ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’altra vettura, un uomo di 32 anni, è stato invece trasportato all’ospedale di Chivasso: le sue condizioni non sarebbero gravi.
L’incidente è avvenuto nello stesso tratto di strada già teatro, lo scorso 16 gennaio, di un altro tragico episodio: morì un 14enne che sta andando a scuola.
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