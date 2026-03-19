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Cronaca

Tragedia sulla provinciale, morto un pensionato

Lo schianto innescato probabilmente da una mancata precedenza

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tragedia sulla provinciale

Tragedia sulla provinciale, morto un pensionato. Lo schianto innescato probabilmente da una mancata precedenza.

Tragedia sulla provinciale, morto un pensionato

Tragico incidente ieri mattina a San Sebastiano da Po, lungo la provinciale 590 in località Abate. A perdere la vita è stato Roberto Cadoni, 82 anni, residente a Verolengo, coinvolto in uno scontro tra la sua Toyota Yaris e una Mercedes.

L’impatto si è verificato poco dopo le 8, all’altezza dell’incrocio con via Abate. Stando a una prima ricostruzione, l’anziano si stava immettendo sulla provinciale quando è entrata in collisione con la Mercedes che viaggiava in direzione Cavagnolo.

Ad avere la peggio è stato appunto l’82enne al volante della utilitaria. Il personale del 118 ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’altra vettura, un uomo di 32 anni, è stato invece trasportato all’ospedale di Chivasso: le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente è avvenuto nello stesso tratto di strada già teatro, lo scorso 16 gennaio, di un altro tragico episodio: morì un 14enne che sta andando a scuola.
LEGGI ANCHE: Incidente mortale. Scontro tra auto e camion

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