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Violentò una donna per ore in casa: condannato muratore egiziano

Il terribile episodio sarebbe avvenuto davanti al figlio piccolo della vittima

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2 minuti fa

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minacce morte

Condannato a quattro anni e otto mesi per violenza sessuale. Il muratore di origine egiziana che abusò nel giugno 2025 di una donna milanese nel suo appartamento in ristrutturazione è stato riconosciuto colpevole.
L’accusa era di violenza sessuale. La vittima una donna milanese che stava seguendo la ristrutturazione di un suo alloggio a Biella.
La donna sarebbe venuta al mattino a Biella con il bambino di quattro anni. Una volta entrata nell’appartamento avrebbe constatato alcuni lavori fatti male, l’egiziano si sarebbe arrabbiato. Avrebbe chiuso la bocca e l’avrebbe sorpresa tappandole la bocca. Avrebbe iniziato a violentarla nonostante le urla del bambino.
La donna, esausta dopo ore di violenza, avrebbe convinto l’uomo a uscire per andare a mangiarlo qualcosa insieme. Con uno stratagemma la donna a quel punto avrebbe dato l’allarme per fare intervenire la polizia

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