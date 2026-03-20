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Addio a Umberto Bossi: aveva 84 anni

Lo ricordano i leghisti biellesi

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54 secondi fa

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umberto bossi

E’ morto Umberto Bossi, figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni. Fondatore nel 1991 della Lega Nord. Bossi è stato il simbolo di un movimento nato per dare voce alle istanze autonomiste del Nord Italia.

Addio a Umberto Bossi: aveva 84 anni

Carismatico e spesso divisivo. Bossi ha costruito il proprio consenso su temi come il federalismo fiscale, la critica allo Stato centrale e la difesa delle identità locali. Celebre per il suo linguaggio diretto e per i toni accesi. è riuscito a mobilitare migliaia di sostenitori, contribuendo a cambiare il lessico e le priorità della politica italiana.

Più volte ministro nei governi guidati da Silvio Berlusconi, ha avuto un ruolo chiave nella stagione del centrodestra al potere. La sua carriera è stata segnata anche da momenti difficili, tra problemi di salute e vicende giudiziarie, che ne hanno ridimensionato il peso politico negli ultimi anni.

Con la sua scomparsa se ne va uno dei protagonisti più riconoscibili della Seconda Repubblica, capace di lasciare un’impronta duratura nel panorama politico italiano.

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