Attualità
Incidente stradale : motociclista ferito a Viverone
Altri sinistri ad Andorno e a Occhieppo Inferiore. Sul posto l’ambulanza.
Incidente stradale : motociclista ferito a Viverone
Diversi interventi delle forze dell’ordine ieri nel Biellese.
Un sinistro si è verificato a Viverone dove un motociclista è finito fuori strada ed è rimasto ferito. E’ stato portato in ospedale dal 118. Sul posto la polizia stradale.
I carabinieri sono intervenuti invece ad Andorno Micca per un incidente. Le parti hanno poi risolto con la constatazione amichevole,
A Occhieppo Inferiore incidente con feriti. Sul posto la polizia stradale.
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