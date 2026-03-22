Incidente stradale : motociclista ferito a Viverone

Diversi interventi delle forze dell’ordine ieri nel Biellese.

Un sinistro si è verificato a Viverone dove un motociclista è finito fuori strada ed è rimasto ferito. E’ stato portato in ospedale dal 118. Sul posto la polizia stradale.

I carabinieri sono intervenuti invece ad Andorno Micca per un incidente. Le parti hanno poi risolto con la constatazione amichevole,

A Occhieppo Inferiore incidente con feriti. Sul posto la polizia stradale.

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