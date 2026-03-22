Calcio: tutte le gare delle squadre biellesi

E’ tutto pronto per un nuovo fine settimana nel quale lo spettacolo non mancherà di certo (fischio d’inizio oggi alle 15).

Il programma

Eccellenza – Girone A, la 26ª Giornata (11ª di ritorno): Aygreville-Accademia Borgomanero (0-2); Briga-Baveno Stresa (2-3); Druentina-Borgaro (1-2); Fulgor Chiavazzese RV-Borgosesia (1-5); Lascaris-Bulè Bellinzago (1-0); Oleggio-Settimo (1-4); Pro Eureka-Volpiano Pianese (2-3); Verbania-Città di Cossato (2-1). Classifica: Borgosesia 60; Accademia Borgomanero 53; Lascaris 48; Volpiano Pianese 44; Pro Eureka 35; Verbania 34; Settimo* 32; Briga 30; Città di Cossato, Borgaro e Druentina 29; Baveno Stresa 28; Aygreville 26; Fulgor Chiavazzese RV* 23; Oleggio 22; Bulè Bellinzago 20.

Promozione – Girone A, la 26ª Giornata (11ª di ritorno): Dufour Varallo-Arona (1-1); Ceversama-Union Novara (2-2); Ivrea-Orizzonti Canavese Alicese (3-0); Juve Domo-LB Trino (2-2); Ornavassese-Gattinara (0-4); Piedimulera-Casale (0-5); QuinciTava-Gravellona SP (3-1); Virtus Vercelli-Banchette Colleretto GP (2-3). Classifica: Casale 57; Dufour Varallo* e Juve Domo 48; QuinciTava* 46; Ivrea* e Arona 39; Gattinara* 36; LB Trino 33; Orizzonti Canavese Alicese* 31; Banchette Colleretto GP* 30; Ornavassese 28; Union Novara* e Virtus Vercelli 27; Ceversama* 22; Piedimulera* 20; Gravellona SP* 6.

Prima categoria – Girone B, la 26ª Giornata (11ª di ritorno): Agliè Valle Sacra-Cigliano (1-1); Bollengo-Cgc Aosta (0-2); Leinì-Gaglianico (0-4); Saint Christophe-Bosconerese (1-3); Mappanese-Livorno Ferraris Bianzè (0-2); Torri Biellesi-Valle Cervo Andorno (0-3); Valchiusella-Ponderano (1-7); Valle Elvo-Ardor SF Corio (1-1). Classifica: Cgc Aosta 51; Gaglianico 48; Valle Cervo Andorno 47; Livorno Ferraris Bianzè 46; Valle Elvo 45; Bollengo* 43; Ardor SF Corio 42; Cigliano* 40; Bosconerese 37; Ponderano* 31; Agliè Valle Sacra 30; Saint-Christophe* e Mappanese 26; Valchiusella 23; Torri Biellesi 15; Leinì 3.

Seconda categoria – Girone B, la 22ª Giornata (9ª di ritorno): San Rocco-Mezzomerico (1-3); Canadà-Montiglio Monferrato (1-2); Crescentinese-Rmantin (2-2); Palestro-Lenta Lozzolo (2-0); Pro Roasio-Santhià (2-3); Valdilana Biogliese-Lumellogno (2-1); Virtus Mulino Cerano-Vigliano (1-3). Classifica: Crescentinese 43; Valdilana Biogliese* e Rmantin 40; Pro Roasio 39; Vigliano* 37; Virtus Mulino Cerano 32; Palestro 31; San Rocco* 30; Montiglio Monferrato 27; Lumellogno e Santhià* 22; Mezzomerico* 19; Canadà* 11; Lenta Lozzolo* 8.

Terza categoria – Girone Ivrea, la 20ª Giornata (9ª di ritorno): Chambave-Pollone (3-5); La Cervo-QuinciTava (3-1); Lessona-Strambinese (1-0); Montalto Dora-La Romanese (0-1); Grand Paradis-Castellamonte (4-1); Valdilana Next Gen-Sporting Issogne (1-2). Classifica: Strambinese* 44; La Cervo* 43; La Romanese* 41; Lessona* 31; QuinciTava 30; Montalto Dora** 24; Grand Paradis* 23; Valdilana Next Gen* 20; Castellamonte* 17; Pollone** 14; Sporting Issogne* 13; Chambave 6. Girone Vco, la 22ª Giornata (9ª di ritorno): Montecrestese-Vemenia (1-2); Ameno-San Maurizio (0-5); Armeno-Oleggio Castello (0-2); Crodo-Varzese (1-1); Libertas Vaprio-Valsessera (2-4); Masera-Maggiora (1-7); Meina-Verbania Olympia (5-0). Classifica: Montecrestese 50; Vemenia 49; San Maurizio 43; Oleggio Castello* 42; Meina* 40; Armeno 38; Maggiora 37; Ameno 31; Valsessera 28; Masera 24; Varzese* 12; Crodo* 9; Libertas Vaprio e Verbania Olympia 7.

(*: una gara da recuperare)

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