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Calcio: tutte le gare delle squadre biellesi

Dalla Serie D fino alla Terza categoria

Pubblicato

23 secondi fa

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La Biellese capolista vuole i tre punti con il Bulé Bellinzago. I bianconeri saranno ospiti del Bulé Bellinzago, compagine che al momento ha appena due lunghezze in meno.

E’ tutto pronto per un nuovo fine settimana nel quale lo spettacolo non mancherà di certo (fischio d’inizio oggi alle 15).
Il programma
Eccellenza – Girone A, la 26ª Giornata (11ª di ritorno): Aygreville-Accademia Borgomanero (0-2); Briga-Baveno Stresa (2-3); Druentina-Borgaro (1-2); Fulgor Chiavazzese RV-Borgosesia (1-5); Lascaris-Bulè Bellinzago (1-0); Oleggio-Settimo (1-4); Pro Eureka-Volpiano Pianese (2-3); Verbania-Città di Cossato (2-1). Classifica: Borgosesia 60; Accademia Borgomanero 53; Lascaris 48; Volpiano Pianese 44; Pro Eureka 35; Verbania 34; Settimo* 32; Briga 30; Città di Cossato, Borgaro e Druentina 29; Baveno Stresa 28; Aygreville 26; Fulgor Chiavazzese RV* 23; Oleggio 22; Bulè Bellinzago 20.
Promozione – Girone A, la 26ª Giornata (11ª di ritorno): Dufour Varallo-Arona (1-1); Ceversama-Union Novara (2-2); Ivrea-Orizzonti Canavese Alicese (3-0); Juve Domo-LB Trino (2-2); Ornavassese-Gattinara (0-4); Piedimulera-Casale (0-5); QuinciTava-Gravellona SP (3-1); Virtus Vercelli-Banchette Colleretto GP (2-3). Classifica: Casale 57; Dufour Varallo* e Juve Domo 48; QuinciTava* 46; Ivrea* e Arona 39; Gattinara* 36; LB Trino 33; Orizzonti Canavese Alicese* 31; Banchette Colleretto GP* 30; Ornavassese 28; Union Novara* e Virtus Vercelli 27; Ceversama* 22; Piedimulera* 20; Gravellona SP* 6.
Prima categoria – Girone B, la 26ª Giornata (11ª di ritorno): Agliè Valle Sacra-Cigliano (1-1); Bollengo-Cgc Aosta (0-2); Leinì-Gaglianico (0-4); Saint Christophe-Bosconerese (1-3); Mappanese-Livorno Ferraris Bianzè (0-2); Torri Biellesi-Valle Cervo Andorno (0-3); Valchiusella-Ponderano (1-7); Valle Elvo-Ardor SF Corio (1-1). Classifica: Cgc Aosta 51; Gaglianico 48; Valle Cervo Andorno 47; Livorno Ferraris Bianzè 46; Valle Elvo 45; Bollengo* 43; Ardor SF Corio 42; Cigliano* 40; Bosconerese 37; Ponderano* 31; Agliè Valle Sacra 30; Saint-Christophe* e Mappanese 26; Valchiusella 23; Torri Biellesi 15; Leinì 3.
Seconda categoria – Girone B, la 22ª Giornata (9ª di ritorno): San Rocco-Mezzomerico (1-3); Canadà-Montiglio Monferrato (1-2); Crescentinese-Rmantin (2-2); Palestro-Lenta Lozzolo (2-0); Pro Roasio-Santhià (2-3); Valdilana Biogliese-Lumellogno (2-1); Virtus Mulino Cerano-Vigliano (1-3). Classifica: Crescentinese 43; Valdilana Biogliese* e Rmantin 40; Pro Roasio 39; Vigliano* 37; Virtus Mulino Cerano 32; Palestro 31; San Rocco* 30; Montiglio Monferrato 27; Lumellogno e Santhià* 22; Mezzomerico* 19; Canadà* 11; Lenta Lozzolo* 8.
Terza categoria – Girone Ivrea, la 20ª Giornata (9ª di ritorno): Chambave-Pollone (3-5); La Cervo-QuinciTava (3-1); Lessona-Strambinese (1-0); Montalto Dora-La Romanese (0-1); Grand Paradis-Castellamonte (4-1); Valdilana Next Gen-Sporting Issogne (1-2). Classifica: Strambinese* 44; La Cervo* 43; La Romanese* 41; Lessona* 31; QuinciTava 30; Montalto Dora** 24; Grand Paradis* 23; Valdilana Next Gen* 20; Castellamonte* 17; Pollone** 14; Sporting Issogne* 13; Chambave 6. Girone Vco, la 22ª Giornata (9ª di ritorno): Montecrestese-Vemenia (1-2); Ameno-San Maurizio (0-5); Armeno-Oleggio Castello (0-2); Crodo-Varzese (1-1); Libertas Vaprio-Valsessera (2-4); Masera-Maggiora (1-7); Meina-Verbania Olympia (5-0). Classifica: Montecrestese 50; Vemenia 49; San Maurizio 43; Oleggio Castello* 42; Meina* 40; Armeno 38; Maggiora 37; Ameno 31; Valsessera 28; Masera 24; Varzese* 12; Crodo* 9; Libertas Vaprio e Verbania Olympia 7.
(*: una gara da recuperare)

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