Da giovedì 2 aprile in occasione delle festività pasquali e poi nei fine settimana il ritorno dei collegamenti ferroviari di rinforzo tra Piemonte e Liguria si conferma una delle iniziative più attese e utilizzate dai piemontesi per raggiungere la Riviera di Ponente.

Ripartono i treni del mare verso la Liguria

Un servizio che negli anni ha registrato una crescita costante in termini di utilizzo e che rappresenta oggi un punto di riferimento per la mobilità turistica e del tempo libero, oltre che una valida alternativa all’utilizzo dell’auto privata nei periodi di maggiore traffico.

«I treni del mare si confermano anche quest’anno un servizio strategico per il Piemonte, reso possibile grazie alle risorse investite dalla Regione per potenziare i collegamenti verso la Liguria nei periodi di maggiore afflusso», dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi.

Saranno 18 i treni aggiuntivi (2 il venerdì, 5 il sabato e 11 la domenica) che, oltre alla normale programmazione, viaggeranno tra Torino e la Riviera ligure di Ponente. Un’offerta ormai attesa e molto utilizzata, con convogli che registrano numeri importanti e confermano quanto il collegamento ferroviario verso la Riviera sia sempre più centrale per i piemontesi.

La Regione continuerà a investire su questo servizio, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la mobilità ferroviaria e renderla sempre più attrattiva e competitiva. «Il rafforzamento dei collegamenti ferroviari verso la Liguria – puntualizza Gabusi – si inserisce in una strategia più ampia della Regione Piemonte volta a migliorare l’offerta di trasporto pubblico, incentivare l’utilizzo del treno e garantire soluzioni concrete per gli spostamenti nei periodi di maggiore domanda».

Un impegno che guarda non solo al turismo, ma anche alla qualità della vita dei cittadini e alla sostenibilità degli spostamenti, riducendo la pressione sul traffico stradale lungo le principali direttrici verso la costa.

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