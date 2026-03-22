AttualitàBiella
Caduti ben 30 centimetri di neve oggi a Oropa
La primavera si fa attendere…
Caduti ben 30 centimetri di neve a Oropa.
Caduti ben 30 centimetri di neve a Oropa
“22 marzo a Oropa… la primavera si fa aspettare – si legge sulle pagine social del Santuario -. Nella giornata di oggi sono scesi ben 30 cm di neve, regalando al Santuario un’atmosfera ancora pienamente invernale”.
Foto pagina Facebook Santuario di Oropa Official
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