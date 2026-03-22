Seguici su

AttualitàBiella

Caduti ben 30 centimetri di neve oggi a Oropa

La primavera si fa attendere…

Pubblicato

3 minuti fa

il

Caduti ben 30 centimetri di neve oggi a Oropa

Caduti ben 30 centimetri di neve a Oropa.

Caduti ben 30 centimetri di neve a Oropa

“22 marzo a Oropa… la primavera si fa aspettare – si legge sulle pagine social del Santuario -.  Nella giornata di oggi sono scesi ben 30 cm di neve, regalando al Santuario un’atmosfera ancora pienamente invernale”.
Foto pagina Facebook Santuario di Oropa Official 
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.