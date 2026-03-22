Attualità
Furto all’Eurospin: nasconde la merce nel passeggino
Allarme lanciato a Biella
Furto all’Eurospin: nasconde la merce nel passeggino.
Una donna ieri è stata fermata a Biella per un tentativo di furto. Avrebbe tentato di superare le casse dell’Eurospin nascondendo la merce in uno zaino e nel passeggino.
La merce è stata restituita al supermercato
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