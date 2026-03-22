Furto all’Eurospin: nasconde la merce nel passeggino.

Una donna ieri è stata fermata a Biella per un tentativo di furto. Avrebbe tentato di superare le casse dell’Eurospin nascondendo la merce in uno zaino e nel passeggino.

La merce è stata restituita al supermercato

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook