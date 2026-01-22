Auto va fuori strada. L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio, nel territorio comunale di Cerrione.

Auto va fuori strada: coppia di anziani in ospedale

Stando una prima, seppur sommaria, ricostruzione, i due pensionati avrebbero fatto tutto da soli e non ci sarebbero altre vetture coinvolte. La loro automobile, per cause ancora da chiarire da parte della forze dell’ordine intervenuto sul posto, sarebbe finita fuori strada in maniera autonoma.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, ai quali spetta ora il compito di chiarire quanto accaduto. I due anziani, marito e moglie rispettivamente di 84 e 78 anni, sono stati soccorsi e poi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Degli Infermi di Ponderano.

