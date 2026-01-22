Quattro escursionisti dispersi in montagna: notte di ricerche. Due allarmi distinti in Val Grande e sul monte Faiè.

Quattro escursionisti dispersi in montagna

Notte di affannose ricerche sulle montagne del Verbano Cusio Ossola. Sono state avviate due distinte operazioni di ricerca per altrettanti mancati rientri segnalati nella giornata di ieri, mercoledì 21 gennaio. In entrambi i casi sono stati i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con i propri cari con l’arrivo del buio, a lanciare l’allarme rivolgendosi ai carabinieri.

Il primo intervento riguarda tre escursionisti di Saronno, che avevano comunicato l’intenzione di raggiungere il Monte Faiè. L’allerta è scattata quando la loro auto è stata individuata in località Bracchio, facendo temere che il gruppo non sia riuscito a rientrare.

Parallelamente è partita una seconda ricerca per un escursionista solitario della provincia di Varese, partito da Ompio con l’obiettivo di percorrere alcuni sentieri in Val Grande, senza però fare ritorno. Sul posto stanno operando congiuntamente soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso alpino della Giardia di finanza, con squadre impegnate nelle perlustrazioni lungo i sentieri.

Oltre alle ricerche a piedi, è stato anche utilizzato un drone dotato di camera termica. Utile per supportare le operazioni e aumentare le possibilità di individuare i dispersi anche in condizioni di scarsa visibilità.

