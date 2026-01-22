Seguici su

«Lanciano uova contro il parabrezza vicino al ponte»

L’allarme di un’automobilista biellese: “State attenti! Io e mia figlia ci siamo prese davvero un bello spavento!”

Pubblicato

2 minuti fa

il

Uova lanciate contro le auto. A lanciare l’allarme sui social è un’automobilista biellese che ha subito questo trattamento nei giorni scorsi, mentre usciva dal ponte della tangenziale, in curva: «Hanno preso di striscio una macchina davanti a me e la mia, in pieno, sul parabrezza. Ho visto questa cosa volare verso di me per poi colpire l’auto con un bel botto. Per favore state attenti! Io e mia figlia ci siamo prese davvero un bello spavento! Meno male che sono stata pronta a fermarmi anche se è stato molto pericoloso».

