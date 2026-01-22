Tornano questo sabato le arance della salute di Airc.

Tornano questo sabato le arance della salute di Airc

Sostengono il lavoro di circa 5.400 ricercatrici e ricercatori in tutta Italia le iniziative di Airc, caposaldo degli studi sui tumori nel nostro Paese e al fianco del Fondo Edo Tempia in numerose occasioni, per contribuire all’impegno quotidiano dei laboratori biellesi. In cambio le volontarie e i volontari del Fondo si rimboccano le maniche in ogni occasione necessaria per sostenere le iniziative di raccolta fondi dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Accadrà anche questo sabato con il ritorno delle arance della salute. Le postazioni saranno a Biella in piazza della Trinità, a Cossato in piazza Chiesa e a Valdilana in piazza XXV Aprile nel centro di Ponzone.

Insieme alle arance rosse, confezionate in una retina da 2,5 chili e a disposizione in cambio di un’offerta minima di 13 euro, ci saranno come gli anni scorsi anche i vasetti di marmellata a 8 euro e quelli di miele a 10 euro. La scelta delle arance non è solo legata alla stagione ma vuole anche essere un simbolo di consapevolezza sulla prevenzione primaria. I dati indicano infatti che il 40 per cento dei nuovi casi di tumore potrebbe essere evitato adottando abitudini corrette. Gli esperti sottolineano l’importanza di seguire un’alimentazione equilibrata, e la frutta fresca come le arance ne fa certamente parte, e di praticare attività fisica con regolarità.

