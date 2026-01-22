Questa estate l’Alpàa festeggia i 50 anni. Dieci giorni di eventi tra ricordi e novità dal 10 al 19 luglio a Varallo. Un traguardo storico per tutta la Valsesia.

Questa estate l’Alpàa festeggia i 50 anni

Il Comitato organizzatore ha annunciato ufficialmente le date dell’edizione che celebrerà il mezzo secondo di storia dell’appuntamento più rappresentativo della Valsesia. Tra i più importanti dell’estate piemontese.

Nata nel 1977 con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue eccellenze, l’Alpàa ha saputo crescere ed evolversi nel tempo. Diventando un evento capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori. Tradizioni, artigianato, cultura, musica ed enogastronomia sono stati fin dall’inizio i pilastri di una manifestazione che coinvolge l’intera comunità e numerose realtà del territorio.

Un occhio al futuro

La 50esima edizione non sarà soltanto una celebrazione. Ma anche l’occasione per raccontarne la storia e rilanciarne il ruolo per gli anni a venire. Il Comitato organizzatore è già al lavoro su un’edizione speciale. Che affiancherà agli appuntamenti tradizionali nuovi progetti e iniziative dedicate alla memoria, all’innovazione, alla sostenibilità e alla valorizzazione turistica della Valsesia.

Anche nel 2026 l’Alpàa confermerà i suoi elementi distintivi- Grandi concerti gratuiti, mostre, spazi dedicati all’arte e all’artigianato, tradizioni, enogastronomia, aree commerciali, iniziative culturali e momenti per tutte le età. Per dieci giorni Varallo si trasformerà in un grande palcoscenico di incontro, festa e condivisione.

Il programma dettagliato della 50esima edizione dell’Alpàa verrà presentato nei prossimi mesi.

