Alpàa, 20mila persone per i The Kolors

È stata un successo sotto ogni punto di vista la serata dei The Kolors all’Alpàa di Varallo. Pienone prima, dopo e durante il concerto.

Alpàa, in 20mila per i The Kolors

L’atteso appuntamento con il trio napoletano, come riporta Notizia Oggi, non ha deluso le aspettative: vi hanno partecipato circa 20mila persone, molte delle quali in attesa già dal pomeriggio. È stata una serata ricca di musica e divertimento, con Stash, Alex Fiordispino e Dario Iaculli che hanno fatto cantare la piazza Vittorio sulle note delle loro canzoni più celebri. Per i The Kolors, che proponevano una tappa del loro Summer Tour, si tratta di un bis. Già nel 2028, infatti, avevano fatto registrare il tutto esaurito a Varallo.

Foto di Sara De Dominici ed Elisabetta Zeccara (l’album completo su Notizia Oggi)

