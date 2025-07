Scontro tra moto e tir, muore un ragazzo di 26 anni

Tragedia a Cameri nella mattinata di oggi, giovedì 17 luglio. Un ragazzo di appena 26 anni ha persona la vita nello scontro tra moto e tir.

Scontro tra moto e tir a Cameri, c’è una vittima

L’impatto mortale è avvenuto questa mattina a Cameri, all’altezza della rotonda in uscita dalla tangenziale, sulla statale 32, che collega Bellinzago a Novara. Come riporta il Corriere di Novara, la collisione tra una moto di grossa cilindrata e un camion si è rivelata fatale per il giovane uomo che viaggiava in sella alla due ruote. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

È invece rimasto illeso l’uomo che si trovava al volante del tir.

Accertamenti in corso

In fase d’accertamento l’esatta dinamica della tragedia. I primi rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale di Cameri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara e il personale di Anas.

Foto di repertorio

