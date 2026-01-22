L’aeroporto di Cerrione diventa polo nazionale per testare i veicoli intelligenti

Il Gruppo IMQ, riferimento italiano nei servizi di testing, ispezione, certificazione e verifica della conformità, ha acquisito da Sace S.r.l.

l’Aeroporto di Biella Cerrione, dando avvio a un ambizioso progetto industriale che porterà alla realizzazione di “IMQ Proving Ground”, primario centro di ingegneria sperimentale indipendente in Italia dedicato allo sviluppo, al testing e alla certificazione dei veicoli intelligenti, con applicazione nel settore automotive e aerospace.

Aeroporto di Cerrione acquisito dal Gruppo Imq. Diventerà polo nazionale per il testing di veicoli intelligenti

“L’acquisizione – spiega l’azienda in una nota – consente di valorizzare un’infrastruttura di grandi dimensioni e potenzialità, trasformandola in un polo tecnologico avanzato pensato per rispondere alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione, caratterizzato dalla crescente integrazione tra mobilità, digitalizzazione, automazione e sicurezza”.

“La mobilità – aggiungono – sta vivendo un profondo cambio di paradigma, guidato dalla convergenza tra sostenibilità, digitalizzazione e automazione della guida e della connettività con le infrastrutture viarie. Lo sviluppo di soluzioni ibride ed elettriche, insieme alla diffusione di sistemi avanzati di assistenza alla guida e di tecnologie per la guida autonoma, richiede infrastrutture di prova dedicate e competenze altamente specialistiche. In questo scenario, la disponibilità di centri di testing indipendenti e tecnologicamente avanzati è un fattore chiave per l’innovazione e la competitività industriale”.

IMQ Proving Ground

Il gruppo IMQ Proving Ground nasce per rispondere a queste esigenze, offrendo a costruttori, società di ingegneria e fornitori, un polo di riferimento per la sperimentazione, la validazione e la certificazione di veicoli intelligenti – ossia veicoli elettrici autonomi e connessi, integrati con tecnologie digitali avanzate per la guida, la sicurezza e la connettività – nonché di sistemi e componenti complessi destinati ai settori automotive avanzato e aerospace.

Il progetto si fonda su una collaborazione industriale già consolidata: CSI S.p.A., società del Gruppo IMQ specializzata nel testing e nella certificazione in ambito automotive, opera da anni sull’area. Ma “l’acquisizione consente oggi di potenziare e mettere a sistema le competenze di CSI, rafforzando il contributo del Gruppo IMQ allo sviluppo sicuro e certificato della mobilità del futuro”.

Un progetto di interesse nazionale

Il progetto alla base di IMQ Proving Ground è stato riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) come di interesse nazionale, consentendo all’Italia di dotarsi di un polo indipendente di eccellenza, in grado di competere a livello internazionale e di aggregare le competenze della filiera industriale, tecnologica e della ricerca.

Investimenti e territorio

Il sito si estende su una superficie complessiva di oltre 500.000 metri quadrati. Il Gruppo IMQ prevede importanti investimenti per il potenziamento delle infrastrutture, delle tecnologie e delle competenze interne, con ricadute positive in termini di occupazione qualificata e sviluppo economico per il territorio biellese.

Il presidente Vincenzo De Martino: “Investimento strategico”

“IMQ Proving Ground rappresenta un investimento strategico che rafforza il ruolo del Gruppo IMQ nello sviluppo sicuro dei veicoli intelligenti – sono le parole del presidente del gruppo, Vincenzo De Martino -. Mettiamo a disposizione del mercato un centro indipendente di eccellenza per il testing e la certificazione dei veicoli a supporto dell’industria automotive e di quella aeronautica, in un

contesto tecnologico in rapida evoluzione”.

Claudio Tovaglieri, ad di IMQ Proving Ground e presidente di Air Vergiate: “Sace risanata e affidata a un gruppo in grado di garantire un futuro all’aeroporto”

“Dopo anni di attenta amministrazione, seguendo una precisa strategia industriale, Sace è stata risanata e oggi affidata a un gruppo diversificato e internazionale, in grado di garantire un futuro all’aeroporto – spiega Claudio Tovaglieri, amministratore delegato di IMQ Proving Ground e presidente di Air Vergiate, società che controlla Sace -. L’ingresso del Gruppo IMQ consente di valorizzare appieno le potenzialità del sito, trasformandolo in un polo tecnologico di riferimento per attività ad alto contenuto innovativo e di rilevanza nazionale”.

Il sindaco Davide Chiarletti: “Opportunità importante per il territorio”

“IMQ Proving Ground è un’opportunità importante per il nostro territorio – commenta invece il primo cittadino di Cerrione, Davide Chiarletti -. Un progetto che unisce sviluppo industriale, occupazione qualificata e visibilità nazionale e internazionale, rafforzando il ruolo del Biellese nell’innovazione della mobilità”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook