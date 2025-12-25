Incidente a Vigliano la vigilia di Natale: una donna all’ospedale

Incidente stradale con feriti a Vigliano nella giornata di ieri, martedì 24 dicembre, alla vigilia di Natale. Due auto si sono scontrate all’interno di una rotonda a causa di una mancata precedenza. Ferita una delle conducenti.

Incidente a Vigliano la vigilia di Natale per una mancata precedenza

Nell’impatto sono rimaste coinvolte una Renault Clio, guidata da una donna di 77 anni residente a Cerreto Castello, e una Ford D-Max, condotta da una 48enne residente a Vigliano Biellese.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto proprio all’interno della rotatoria, dove una delle due vetture non avrebbe rispettato la precedenza, rendendo inevitabile l’urto.

Una donna portata all’ospedale in codice giallo

Ad avere la peggio è stata una delle due donne, trasportata in codice giallo all’ospedale di Ponderano per accertamenti e cure. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla ferita, e i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi di rito e di gestire la viabilità.

