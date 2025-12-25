CircondarioCronaca
Alberi cadono per il maltempo a Ternengo e Ronco
Questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco
Alberi cadono per il maltempo a Ternengo e Ronco.
Alberi cadono per il maltempo a Ternengo e Ronco
Le forti piogge cadute nelle ultime ore hanno provocato la caduta di alcuni alberi lungo la carreggiata nei territori di Ternengo e Ronco Biellese.
L’allarme è scattato questa mattina, 25 dicembre, dopo le segnalazioni degli automobilisti.
I Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti per liberare la strada e mettere in sicurezza la zona.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità6 ore fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Fuori provincia2 giorni fa
Addio a Monica Sagradin, morta dopo essere precipitata per 100 metri in montagna
Cronaca3 giorni fa
Malore fatale mentre è al volante dell’auto
Biella1 giorno fa
Biella piange l’avvocato Franco Fedeli
Cronaca10 ore fa