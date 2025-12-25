Seguici su

CircondarioCronaca

Alberi cadono per il maltempo a Ternengo e Ronco

Questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco

Pubblicato

22 secondi fa

il

Alberi cadono per il maltempo a Ternengo e Ronco

Alberi cadono per il maltempo a Ternengo e Ronco.

Alberi cadono per il maltempo a Ternengo e Ronco

Le forti piogge cadute nelle ultime ore hanno provocato la caduta di alcuni alberi lungo la carreggiata nei territori di Ternengo e Ronco Biellese.

L’allarme è scattato questa mattina, 25 dicembre, dopo le segnalazioni degli automobilisti.

I Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti per liberare la strada e mettere in sicurezza la zona.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.