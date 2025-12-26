CossateseCronaca
Malore in casa nella notte di Natale a Cossato
Sul posto vigili del fuoco e 118
Intervento la sera del 24 dicembre di 118 e vigili del fuoco a Cossato. Un uomo avrebbe accusato un malore all’interno della sua abitazione. Vigili del fuoco e 118 si sono coordinati per raggiungere la vittima e prestare le prime cure del caso.
