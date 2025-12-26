Interventi per liti anche a Natale nel Biellese.

I carabinieri ieri sono intervenuti a valdengo per una lite in casa. La vicina ha chiamato i carabinieri sentendo una donna urlare. Si è trattato di una lite verbale in famiglia.

Nel Biellese si litiga anche a Natale

Altro intervento in un paese del circondario di Biella. Una donna ha chiamato i carabinieri dopo essere stata contattata dall’ex in stato di ebbrezza.

