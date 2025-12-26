Rispetto al record mondiale di 118 ore stabilito da Istanbul o al record europeo di 91 ore di Londra, le 33 ore che ogni anno gli automobilisti di Biella sono costretti a rimanere in coda per il traffico è poca cosa. Quello che è più preoccupante è che considerando le 25 ore di due anni fa il dato è in sensibile peggioramento. L’analisi è contenuta nel rapporto Inrix Global Traffic Scorecard 2025 che rileva i flussi di traffico nelle città di tutto, o quasi, il globo.

A Biella auto in coda per 33 ore

Il dato biellese non può ovviamente essere messo a confronti con le grandi megalopoli e quindi è più calzante il confronto con i capoluoghi piemontese. In questo ambito Torino si riconferma tra le città più congestionate d’Italia: gli automobilisti passano in media 44 ore l’anno bloccati in coda, l’equivalente di quasi due giorni pieni dunque. L’imbuto più evidente risulta sempre nell’ultimo chilometro prima del centro cittadino, dove la velocità media scende a 17 chilometri orari. Lo studio assegna al capoluogo piemontese il decimo posto nazionale e il 119° a livello mondiale. Secondo Inrix, il quadro torinese ripete quello dell’anno scorso: né meglio né peggio, a cambiare è la posizione nella classifica assoluta complice il peggioramento di altre città prese in esame.

Nell’area centrale pesano i cantieri, che trasformano la circolazione in una una lunga marcia che sembra non finire mai.

Com’è naturale che sia viste le dimensioni dei capoluoghi di provincia nelle altre città prese in esame al secondo posto della classifica troviamo Novara i cui automobilisti trascorrono bloccati in macchina 38 ore annui, poi Biella affiancata da Asti con 33 ore e Cuneo 28. La città meno congestionata è Vercelli, l’unico capoluogo sotto le 24 ore, con 22 in totale.

A livello nazionale, Roma guida la classifica con 76 ore, seguita da Milano (67), Brescia (57) e Firenze (51). Torino con 44, è al pari di Verona e precede di poco Napoli (43).

