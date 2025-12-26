Seguici su

Gli auguri di Natale da Margherita: 108 anni

Il breve videomessaggio ha fatto un boom di like

Pubblicato

51 minuti fa

il

Un breve video pubblicato sui social che in breve ha raccolto una valanga di like. E’ quello in cui la postuese Margherita Vercelletto Kaufman, 108 anni, fa i suoi auguri di buon Natale. Si tratta della persona più anziana della nostra. Nata il 2 maggio 1917, nonna Margherita ha infatti 108 anni. Il post è stato pubblicato da Fabrizio Bissio Rizzi.

 

Passano gli anni ma la donna è ancora in forma. Continua a vivere a Postua.

Nella speciale classifica che mette in fila le persone viventi più anziane d’Italia, nonna Margherita è attualmente al posto numero 65.

Al primo posto c’è Lucia Laura Sangenito, residente nella provincia di Avellino, che a novembre ha compioto 115 anni. Incvece subito alle spalle di nonna Margherita, con appena due giorni in meno c’è una donna di Borgomanero, Luigina Cortinovis.

