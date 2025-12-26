Un breve video pubblicato sui social che in breve ha raccolto una valanga di like. E’ quello in cui la postuese Margherita Vercelletto Kaufman, 108 anni, fa i suoi auguri di buon Natale. Si tratta della persona più anziana della nostra. Nata il 2 maggio 1917, nonna Margherita ha infatti 108 anni. Il post è stato pubblicato da Fabrizio Bissio Rizzi.

Gli auguri di Natale da Margherita: 108 anni

Passano gli anni ma la donna è ancora in forma. Continua a vivere a Postua.

Nella speciale classifica che mette in fila le persone viventi più anziane d’Italia, nonna Margherita è attualmente al posto numero 65.

Al primo posto c’è Lucia Laura Sangenito, residente nella provincia di Avellino, che a novembre ha compioto 115 anni. Incvece subito alle spalle di nonna Margherita, con appena due giorni in meno c’è una donna di Borgomanero, Luigina Cortinovis.

