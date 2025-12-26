AttualitàValli Mosso e Sessera
Ladri all’interno della scuola primaria di Pray
Indagine dei carabinieri
Nei giorni scorsi i ladri sono entrati nella scuola primaria di Pray. Avrebbero forzato una porta secondaria entrando nell’ufficio.
All’interno hanno danneggiato un distributore di bevande e poi prelevato del denaro dal contenitore delle monete.
Ladri all'interno della scuola media di Pray
I malviventi avrebbero tentato anche di accedere in alcune aule computer senza riuscirci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che portano avanti le indagini
