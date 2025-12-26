Seguici su

AttualitàValli Mosso e Sessera

Ladri all’interno della scuola primaria di Pray

Indagine dei carabinieri

Pubblicato

14 minuti fa

il

Due auto escono di strada a causa dell'asfalto scivoloso

Nei giorni scorsi i ladri sono entrati nella scuola primaria di Pray. Avrebbero forzato una porta secondaria entrando nell’ufficio.

All’interno hanno danneggiato un distributore di bevande e poi prelevato del denaro dal contenitore delle monete.

Ladri all’interno della scuola media di Pray

I malviventi avrebbero tentato anche di accedere in alcune aule computer senza riuscirci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che portano avanti le indagini

 

 

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.