A Bielmonte auto contro un muretto sotto la neve

Per fortuna nessuna grave conseguenza per l’automobilista

Pubblicato

20 minuti fa

il

Disavventura per un automobilista nella notte tra la vigilia e Natale lungo la Panoramica di Bielmonte. Salendo ha perso il controllo dell’auto finendo contro un muretto.

Per fortuna nessuna grave conseguenza a parte il danno al mezzo. E’ stato aiutato da altri automobilisti che si sono fermati sotto la neve.

