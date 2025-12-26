AttualitàValli Mosso e Sessera
A Bielmonte auto contro un muretto sotto la neve
Per fortuna nessuna grave conseguenza per l’automobilista
Disavventura per un automobilista nella notte tra la vigilia e Natale lungo la Panoramica di Bielmonte. Salendo ha perso il controllo dell’auto finendo contro un muretto.
A Bielmonte auto contro un muretto sotto la neve
Per fortuna nessuna grave conseguenza a parte il danno al mezzo. E’ stato aiutato da altri automobilisti che si sono fermati sotto la neve.
