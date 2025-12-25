Seguici su

Ritorna il calcio in oratorio

La Biellese riporta il “pallone” là dove per molti è iniziata la passione

Pubblicato

1 ora fa

il

Ritorna il calcio in oratorio.

La Biellese torna negli oratori, là dove per molti il calcio ha avuto inizio, e lo fa coinvolgendo le prime annate del proprio vivaio. Nasce cosi il progetto “Come una volta ci troviamo all’oratorio”, un’iniziativa che riporta al centro il piacere di giocare a pallone e la sua semplicità.
Un’idea che guarda alla tradizione e ai valori educativi dello sport e che unisce bambini e ragazzi nel segno della condivisione e del divertimento.
Le prossime attività, in collaborazione con la parrocchia San Paolo di Biella, sono in programma sabato 27 dicembre alle 14.30.
A partecipare saranno i tesserati della Scuola calcio della Biellese 1902 (le categorie under 10, under 11, under 12, under 13 e under 14) insieme ai bambini e ai ragazzi della parrocchia, uniti semplicemente dalla voglia di giocare e stare insieme.

