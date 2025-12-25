Seguici su

Oropa sotto la neve: 15 centimetri caduti a Natale

Santuario imbiancato

Pubblicato

1 ora fa

il

Oropa sotto la neve: 15 centimetri caduti a Natale.

Coltre bianca al Santuario Mariano. Don Silvano Cuffolo, direttore dell’Osservatorio Meteo di Oropa, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un’immagine del santuario con relativa didascalia: “15 centimetri di neve. Buon Natale“.

