Oropa sotto la neve: 15 centimetri caduti a Natale
Coltre bianca al Santuario Mariano. Don Silvano Cuffolo, direttore dell’Osservatorio Meteo di Oropa, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un’immagine del santuario con relativa didascalia: “15 centimetri di neve. Buon Natale“.
