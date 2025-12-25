Incontro tra Piemonte e Valle d’Aosta su collegamenti stradali e ferroviari

Si è svolto martedì ad Aosta l’incontro tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il presidente della Regione Valle d’Aosta Renzo Testolin. Si è trattato un’occasione di consolidamento dei buoni rapporti esistenti tra le due Regioni e di un momento di confronto e scambio su alcuni temi di reciproco interesse.

I collegamenti stradali e ferroviari

Uno degli argomenti centrali affrontati ha riguardato le vie di comunicazione e di trasporto tra il Piemonte e la Valle d’Aosta. L’incontro ha permesso di condividere l’avanzamento dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea-Aosta, lo stato degli interventi sulla bretella Ivrea-Santhià, in particolare per quanto riguarda il Viadotto Camolesa, in riferimento alle circostanze che si verificano in occasione dei picchi di affluenza turistica, e la situazione della frana in località Chiappetti a Quincinetto, per la quale è stata ribadita la massima attenzione per l’ultimazione del manufatto di contenimento, che pone le basi per le future iniziative di ulteriore diminuzione del rischio.

Istituito un tavolo permanente

Alla luce del rilievo delle tante questioni aperte, il presidente Testolin e il presidente Cirio hanno convenuto sull’opportunità di costituire un Tavolo di lavoro permanente per affrontare con continuità e concretezza il tema legato alle infrastrutture e ai trasporti, un argomento che tocca profondamente le due Regioni.

Nel corso dell’incontro, si è parlato anche del Parco Nazionale del Gran Paradiso. A questo proposito, i presidenti hanno evidenziato la funzione cruciale del Parco sul territorio e ribadito l’importanza del coinvolgimento delle comunità locali in tutte le scelte e le decisioni che riguardano la sua gestione, riaffermando la volontà che Valle d’Aosta e Piemonte lavorino in pieno accordo per la valorizzazione delle realtà comprese nei confini del Parco, tenendo sempre in considerazione le istanze espresse dalle comunità di riferimento.

«Ho voluto essere oggi ad Aosta per incontrare il presidente Testolin rieletto alla guida della Regione che con il Piemonte ha rapporti non solo geografici ma anche di storia, cultura e legami storici – ha spiegato il presidente Cirio – È stata l’occasione per fare il punto sui tanti dossier aperti, a partire dalle infrastrutture tra le due regioni, ma anche sugli studi che sono in corso sul raddoppio del tunnel del Monte Bianco. Abbiamo convenuto di istituire un Tavolo permanente tra Piemonte e Valle d’Aosta, che si riunisca tre volte l’anno, per affrontare insieme le tematiche legate ai collegamenti e alle infrastrutture e monitorare gli interventi in corso e quelli che partiranno. Abbiamo anche affrontato il tema del Parco del Gran Paradiso, un patrimonio prezioso che ci unisce: nelle prime settimane del 2026 incontreremo insieme i vertici del Parco per fare il punto sulle attività anche in occasione del rinnovo del Cda».

«È stato un momento costruttivo – ha detto il presidente Testolin – È per noi importante potere condividere temi e prospettare soluzioni comuni con la Regione Piemonte, perché insieme potremo approfondire meglio le criticità e dar più forza alla nostra azione. Ringrazio il presidente Cirio per la disponibilità che ci ha dimostrato e mi auguro che il nostro confronto possa proseguire con regolarità. In particolare, come condiviso nell’incontro di oggi, per quanto riguarda le questioni legate alla viabilità da e verso la nostra regione, ma che insistono sul territorio piemontese, per il tema della ferrovia e per la situazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Quest’ultima rappresenta una priorità per le comunità interessate e richiede un’attenzione particolare, anche nell’ottica di un’eventuale rivisitazione del suo perimetro».

