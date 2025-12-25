Seguici su

Nel 2026 niente aumento delle multe, salgono invece le accise sul gasolio

29 minuti fa

Per il 2026 rimane invariato il costo delle multe. In assenza di un intervento da parte del governo, a partire dal prossimo gennaio le multe sarebbero invece salite di circa il 2% come previsto dal Codice della strada.

Aumentano invece le accise sul gasolio

Se per le multe non ci saranno rialzi, aumenterà invece il costo del gasolio. Con il riallineamento delle accise previsto dalla Manovra, infatti, si registrerà un aumento della tassazione sul gasolio pari a 4,05 centesimi di euro al litro per il diesel: questo intervento porterà nelle casse statali un incremento delle entrate pari a 552 milioni di euro nel 2026

Secondo i calcoli dell’associazione dei consumatori, considerata anche l’Iva al 22%, un pieno di gasolio da 50 litri dal prossimo gennaio costerà 2,47 euro in più rispetto a oggi, con un maggior esborso su base annua, ipotizzando due pieni al mese, da +59,3 euro ad autovettura. Inoltre, come prospettato dal presidente dell’Unem Gianni Murano, nel 2026 potrebbe esserci il sorpasso del costo del diesel sulla benzina: “I prezzi dei carburanti – dice Murano – sono ai minimi dal 2022 ma dal primo gennaio 2026, a quotazioni attuali, l’allineamento delle accise potrà rendere il gasolio più caro della benzina di 3 centesimi”

