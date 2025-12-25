Grande viabilità, martedì l’inaugurazione della A33 Asti-Cuneo

Dopo trentaquattro anni dalla prima concessione, l’autostrada A33 Asti-Cuneo si avvia alla conclusione definitiva. L’apertura al traffico dell’intero tracciato è fissata per martedì 30 dicembre, data che consentirà per la prima volta la percorrenza continua tra Asti e Cuneo lungo l’asse autostradale A33. L’avvio avverrà inizialmente in modalità cantiere, con un breve tratto esercito su una sola carreggiata a doppio senso di marcia, soluzione ritenuta compatibile con i requisiti di sicurezza. La chiusura completa dei lavori e l’apertura della seconda carreggiata sono previste entro aprile 2026, secondo quanto indicato dal ministero dei Trasporti e dalla Regione Piemonte.

Il 28 dicembre la presentazione alle autorità

La presentazione ufficiale dell’apertura è programmata per il 28 dicembre 2025, con un sopralluogo lungo l’intera tratta da Asti fino all’innesto con l’autostrada A6. L’evento segnerà la conclusione di una delle vicende infrastrutturali più lunghe del Paese, spesso citata come esempio di opera incompiuta per la successione di blocchi, revisioni progettuali e difficoltà finanziarie.

Il progetto risale al 1991

Il progetto dell’autostrada Asti-Cuneo nasce formalmente il 5 aprile 1991 con la firma della prima concessione. Il tracciato originario prevedeva circa 90 chilometri di sviluppo, un costo stimato di 340 milioni di euro e un termine lavori fissato al 1996.

