La festa degli auguri degli Alpini di Biella

Il tradizionale scambio di auguri di fine anno, ospitato presso la sede degli Alpini, è stato molto più di un momento conviviale: un’occasione autentica di incontro e di bilancio, che ha riunito amici, autorità e giornalisti per fare il punto su un anno intenso, impegnativo, ma ricco di soddisfazioni per gli Alpini di Biella. Il 2025 resterà inevitabilmente segnato dall’Adunata, che ha rappresentato il momento più alto e visibile. Ma sarebbe riduttivo fermarsi all’evento in sé. Il vero valore è stato il percorso: mesi di lavoro silenzioso, di relazioni costruite con pazienza, di collaborazioni “cucite” giorno dopo giorno attorno a un’opportunità che ha rafforzato, come mai prima, il legame con il territorio e lo spirito di fratellanza alpina.

“Protagonisti e non spettatori”

“Siate protagonisti e non spettatori” è stato il motto che più di ogni altro ha raccontato lo spirito di questa esperienza. Un messaggio che non ha coinvolto soltanto i cinquemila e più Alpini della provincia, ma un’intera comunità che ha partecipato con entusiasmo, orgoglio e senso di appartenenza, dimostrando quanto gli Alpini siano ancora oggi un punto di riferimento civile, sociale e culturale.

Gli appuntamenti del 2026

Nel pieno rispetto dello spirito alpino, non è mancato lo sguardo rivolto al futuro. Il 2026 si apre con nuove sfide e nuove opportunità: dal 59 campionato di slalom gigante dell’Ana a Bielmonte nei giorni in cui l’Italia ospiterà le Olimpiadi invernali a una fitta rete di iniziative culturali, sportive e sociali che continueranno a caratterizzare l’impegno degli Alpini di Biella. Un impegno concreto, quotidiano, che dà valore al territorio e rafforza il tessuto della comunità. Una cifra distintiva che da sempre contraddistingue l’azione dell’Associazione Nazionale Alpini esserci, con discrezione ma con forza, nei momenti straordinari come in quelli ordinari, tenendo insieme memoria, presente e futuro come ha ricordato Marco Fulcheri nella sua prolusione

