In realtà, secondo quanto raccontato da Giampiera Cadamuro, possiamo già conoscere anche le mete estive. La titolare dell’agenzia Zante Viaggi di Gaglianico, infatti, parla non solo delle prenotazioni a cavallo tra dicembre e gennaio, ma evidenzia come molte persone abbiano già programmato le vacanze estive.

Dove passeranno le festività natalizie i Biellesi?

«Devo ammettere – racconta Cadamuro – che abbiamo avuto un anno eccezionale, almeno per quanto riguarda la mia agenzia. Penso sia in corso, passatemi il termine, un cambio di mentalità. Se in passato le persone tendevano a risparmiare per la casa, l’auto o i vestiti, oggi investono molto di più nei viaggi. È un’inversione di tendenza di cui ovviamente siamo molto felici». «Tornando alle imminenti festività – prosegue la titolare – se ci soffermiamo sull’Italia, le mete predilette sono Roma e Napoli, sia per un weekend lungo sia per una settimana. Sono tornati anche i viaggi a lungo raggio e, in particolare, i “grandi tour”, dall’Arabia Saudita alla Martinica. Molta Asia anche. Infine, una tendenza che sta tornando è il regalo dei nonni ai propri nipoti: principalmente Disneyland Paris, e non solo in questo periodo. Abbiamo molte partenze anche per gennaio inoltrato e febbraio».

«Una meta che non ha stagione, richiesta in ogni periodo dell’anno, è sicuramente Londra. Nonostante l’obbligo del passaporto, sono aumentate le prenotazioni per questa destinazione – conclude Cadamuro –. Anche per l’estate abbiamo già diverse prenotazioni per la capitale inglese, così come abbiamo già riempito due faldoni di prenotazioni per i mesi di luglio e agosto. Tanti Stati Uniti, ma anche mete più particolari come Mongolia e Uzbekistan. Non mancano poi le persone che scelgono viaggi anche di un solo giorno, giusto per sentirsi in vacanza».

