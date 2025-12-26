Ha distribuito oltre 443 mila euro a favore del restauro dei beni d’arte biellesi il bando “Arte+”, un risultato straordinario che ha superato di quasi il 50% il budget iniziale messo a disposizione dalla Fondazione, pari a 300 mila euro, e ha riversato nel tessuto culturale biellese slancio e progettualità che troveranno piena espressione nel 2026.

Dalla Fondazione Crb 443mila euro per i beni d’arte biellesi

«Quest’anno più che mai la Fondazione ha voluto chiudere l’anno con un gesto davvero significativo, capace di entrare con un contributo importante nelle chiese, negli oratori, nelle confraternite e in tutti quei luoghi che nel Biellese conservano, a volte con grandi difficoltà, beni d’arte poco conosciuti ma di grande pregio e fattura, che raccontano la storia delle comunità che li hanno fatti realizzare come segno di fede» commenta il presidente Michele Colombo.

A fronte dunque del gran numero e dell’importanza delle richieste pervenute la Fondazione ha fatto uno sforzo importante deliberando contributi e favore di 34 progettualità relative a restauri e rifunzionalizzazioni di beni d’arte e architettonici sottoposti a tutela che complessivamente movimenteranno risorse per oltre 3 milioni di euro.

Il bando

Il bando “Arte +” ha infatti per obiettivo strategico la conservazione e rigenerazione del patrimonio artistico e culturale e del valore storico e identitario del territorio e intende contribuire al raggiungimento dell’Obiettivo 11 di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030 Città e comunità sostenibili, in particolare 11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo.

Oltre ad avere come obiettivo la conservazione e rigenerazione del patrimonio artistico e culturale e del valore storico e identitario del territorio il bando si prefigge inoltre di realizzare percorsi che rendano riconoscibili e fruibili i luoghi della cultura valorizzandone la dimensione sociale e rafforzando il valore della comunità. Grazie ai contributi di Arte+ sarà possibile promuovere il turismo e l’economia locale valorizzando il Biellese, attraverso azioni di sviluppo locale e inoltre sostenere le competenze professionali e più in generale il sistema delle maestranze che a vario titolo operano sul patrimonio culturale e che costituiscono una eccellenza del territorio».

