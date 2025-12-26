Seguici su

Tempo di feste: l’importanza di prendersi cura della propria salute

Consigli e servizi da parte dell’Asl Biella

Pubblicato

29 minuti fa

il

Le festività, in generale, possono rappresentare un periodo particolarmente difficile per chi sta affrontando un lutto o per chi si trova lontano dalle persone care. Siamo abituati a immaginare le vacanze come un momento di allegria e leggerezza, spesso vissuto in compagnia di amici e familiari. Per questo, l’idea di trascorrere questi giorni da soli può suscitare ansia e preoccupazione su come affrontarli. È proprio durante queste occasioni che la mancanza della persona amata si fa sentire con maggiore intensità: il posto vuoto che solitamente occupava diventa evidente, le abitudini cambiano e le tradizioni che si ripetevano da anni possono perdere il loro significato. In situazioni come queste è del tutto normale sperimentare emozioni contrastanti, che vanno dalla tristezza alla nostalgia, fino alla rabbia o allo smarrimento.

A chi rivolgersi

La Struttura Complessa di Psichiatria diretta dal Dottor Carlo Ignazio Cattaneo offre, da anni, percorsi specifici (medici e psicologi) per i cittadini che stanno vivendo una situazione di crisi emotiva.

Nel momento dell’urgenza emergenza vanno allertati i servizi territoriali di pronto intervento (112) che si coordineranno sia con gli specialisti psichiatri sia con il dipartimento di emergenza per offrire la migliore e tempestiva risposta.

Nelle situazioni di minore emergenza, quindi quando non si configura ancora una ideazione anticonservativa bensì livelli di sofferenza psichica da condividere, si rammenta l’importanza della medicina del territorio di I livello (medici di medicina generale) e specialistica (Centri di Salute mentale di Biella e Cossato). Questi ultimi sono servizi ambulatoriali aperti dalle ore 8 alle 16  e garantiscono una valutazione medico specialistica con la costruzione di percorsi di cura individualizzati che possono prevedere terapie farmacologiche, psicoterapie, terapie di gruppo, a seconda dei bisogni e del tipo di problematica. Di seguito sono riportati i riferimenti utili:

Centro Salute Mentale di Biella – Strada Campagnè 7/A – 015 8461477

Centro Salute Mentale di Cossato – Via Milano 48 – 015 15159506.

