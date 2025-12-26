AttualitàValli Mosso e Sessera
A Bielmonte una giornata di neve e sole
Tanta gente
Un Santo Stefano sugli sci a Bielmonte. Bella giornata di sole nell’oasi Zegna con tante persone che sono salite per godersi una giornata di ferie.
La stagione invernale è partita nel migliore dei modi.
