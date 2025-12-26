«In una atmosfera di pace e gioia condivisa, immersi nella positiva energia del centro e della natura che lo circonda, affrontiamo con grande serenità il passaggio nel nuovo anno – spiegano gli organizzatori -. Il 2026 sarà l’anno del “Cavallo di fuoco”, simboli di energia e libertà, ma anche lavoro e determinazione. Trascorriamo quindi insieme, soci, amici e simpatizzanti, con positiva allegria, la “Festa del passaggio dal vecchio al nuovo”, una festa di unione apportatrice di progetti, idee e proponimenti».

Capodanno al Monastero Mandala Samten Ling di Graglia.

«Dopo una prelibata cena, con il calore affettivo e la preziosa meditazione condotta dal lama Paljin Tulku Rinpoce – concludono -, entriamo nel nuovo anno con fiducia e determinazione di cambiamento positivo interiore».

