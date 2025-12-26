Il borgo di Castagnea è tornato ad essere il “Paese della Befana” e si appresta ad accogliere la festa dedicata alle Befane.

Ormai tutto il borgo è stato allestito a tema ed è possibile immergersi nel clima di festa di Castagnea andando alla scoperta dei vari fantocci.

L’evento è in calendario per domenica 4 gennaio con una serie di iniziative che coinvolgeranno grandi e piccoli.

A Castagnea ha aperto il paese della befana

In paese, grazie ai volontari dell’associazione Amici di Castagnea, sono state appese le calze, realizzate dalle sarte del gruppo Delfino, sono stati posizionati gnomi e addobbato l’albero nella piazza.

È stata inoltre appoggiata la lunga calza sul campanile della chiesa sconsacrata. In questi giorni si stanno installando le scope giganti e gli ultimi addobbi.

È continuato il progetto di Antonella Scalcon e Alessandro Bozzetto che hanno realizzato diversi fantocci a grandezza naturale che rappresentano la quotidianità della Befana. In questi anni sono stati molti i visitatori, anche da fuori regione, che sono venuti sino a Castagnea, nel periodo natalizio, per girare per le sue vie e piazze e apprezzare il lavoro dei volontari.

Befana volante

Quest’anno la Befana volante è stata posizionata tra i due campanili, per dare l’idea che arrivi da lontano.

Sono stati modificati alcuni allestimenti e altri sono nuovi come il garage della Befana in versione meccanico, davanti alle ex scuole elementari, la Befana che realizza calze o il vigile Rodolfo, che deve essere ancora ultimato. I fantocci, creati dai due curatori, hanno il viso in cartapesta e il corpo in legno, alcuni personaggi sono stati realizzati con una vecchia carriola.

«Stiamo organizzando la festa – spiega la presidente Barbara Passuello – come sempre verrà aperta la casa della befana all’interno del campanile, ci saranno i laboratori per i bambini. Saranno presenti la Befana e il suo Elfo che accompagneranno nella scoperta degli angoli nascosti, ci saranno giochi e altre sorprese. Intanto è possibile visitare il borgo con i suoi personaggi fantastici. E’ un lavoro che ci impegna, ma siamo contenti di riuscire a valorizzare la nostra frazione e di farla diventare “Il paese della Befana».

