Si ribalta con l’auto e lo smartwatch chiama i soccorsi. L’incidente è avvenuto neipressi di Crevacuore.

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo nella tarda mattinata di ieri, martedì 24 dicembre, nel tratto tra Crevacuore e Serravalle. E’ accaduto lungo la strada provinciale 71, per un incidente stradale che ha visto il ribaltamento di un’autovettura finita fuori carreggiata.

Come riferisce Notizia Oggi, L’allarme è scattato intorno alle 11.30 e ha mobilitato rapidamente i soccorsi. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e il mezzo incidentato, prestando immediata assistenza al conducente, che al loro arrivo si trovava già fuori dall’abitacolo.

L’uomo è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario, intervenuto da Gattinara, che lo ha valutato sul posto. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi.

L’orologio ha chiamato i soccorsi

Particolarmente significativo l’aspetto legato alla dinamica della chiamata dei soccorsi: l’allarme, infatti, è stato inviato in maniera del tutto autonoma dallo smartwatch (l’orologio “intelligente) indossato dal conducente. Il dispositivo, rilevato l’impatto, ha automaticamente segnalato l’incidente ai servizi di emergenza, consentendo un intervento rapido e tempestivo anche in assenza di una chiamata diretta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Serravalle, per i rilievi e la gestione della viabilità.

