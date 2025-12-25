Donna di 32 anni cade nel lago ghiacciato e muore. Il cadavere è stato rinvenuto nella zona di Pilaz di Champoluc, nel comune di Ayas

Il cadavere di una donna di 32 anni, originaria dell’Aquila, è stato rinvenuto in un lago nella zona di Pilaz di Champoluc, nel comune di Ayas. Il recupero è avvenuto nel pomeriggio di martedì 23 dicembre, dopo la segnalazione di un escursionista. Anche se la notizia è stata resa nota solo ieri.

Secondo le prime verifiche condotte dai Carabinieri della stazione di Brusson, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, la donna — presente in Valle d’Aosta per svolgere un lavoro stagionale presso una struttura ricettiva locale — sarebbe precipitata nel lago a causa del cedimento di uno strato di ghiaccio. Le sue impronte, le uniche individuate nell’area, si interrompono infatti poco prima dello specchio d’acqua.

L’allarme era stato lanciato nella mattinata di ieri dai colleghi, preoccupati per la sua assenza all’inizio del turno di lavoro. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti, oltre ai Carabinieri, anche il Soccorso Alpino Valdostano e i Vigili del Fuoco.

