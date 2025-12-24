Biella piange l’avvocato Franco Fedeli

Ha smesso di battere oggi, un giorno prima di Natale, il cuore di Franco Fedeli, storico avvocato di Biella. Il noto professionista biellese aveva 84 anni, lascia nel dolore la moglie Loredana.

È morto l’avvocato Franco Fedeli

Giurista apprezzato e stimato, per moltissimi anni l’avvocato Fedeli ha svolto la professione nel suo studio di via Losana, nel centro di Biella. In passato ha partecipato molto attivamente anche alla vita dell’Ordine degli avvocati di Biella, ricoprendo l’incarico di consigliere e di tesoriere per molti anni. Numerose le sue partecipazioni anche all’interno di associazioni attive sul territorio.

Sabato l’addio nella cattedrale di Santo Stefano

La moglie e gli amici gli diranno addio nella cattedrale cittadina. Il funerale è in programma sabato 27 dicembre alle 9,30. Venerdì alle 17,30, sempre in cattedrale, verrà invece recitato il rosario. L’avvocato Fedeli riposerà nella tomba di famiglia all’interno del cimitero di Biella.

