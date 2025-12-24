Seguici su

Dal 1° gennaio aumenta il costo delle sigarette

Dal 1° gennaio 2026 gli italiani pagheranno di più sia il vizio del fumo L’aumento delle sigarette era stato largamente annunciato. Si era chiesto un incremento di 1 euro a pacchetto per scoraggiare i cittadini dal fumare, ma gli aumenti si limitano a incrementare le accise sui prodotti del tabacco quali sigari, sigarette e tabacco trinciato.

Incrementate le accise

Le accise delle sigarette saliranno dagli attuali 29,50 euro ogni 1.000 sigarette a 32 euro dal 2026, 35,50 euro dal 2027 e a 38,50 euro dal 2028. L’intervento inciderà sul prezzo di vendita causando un aumento medio di circa:

15 centesimi al pacchetto nel 2026;
25 centesimi al pacchetto nel 2027 (rispetto al costo 2025);
40 centesimi al pacchetto nel 2028 (rispetto al costo 2025)

