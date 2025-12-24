Donna trovata morta nella sua abitazione.

Donna trovata morta nella sua abitazione

Tragico intervento dei soccorritori l’altro pomeriggio a Valdengo. In un’abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna anziana, dopo l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

L’allarme è stato lanciato da un familiare, il nipote, che non riusciva più a mettersi in contatto con la donna e, preoccupato, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno quindi richiesto il supporto dei vigili del fuoco per entrare nell’appartamento.

Nulla da fare per la donna

Una volta aperta la porta, i soccorritori hanno trovato l’anziana già deceduta. Sul luogo è intervenuto anche il personale del 118, che ha potuto soltanto constatare la morte. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze del decesso. Lo riporta Notizia Oggi

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook