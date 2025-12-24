Tampona un camion e resta incastrato sotto il rimorchio: morto a 22 anni. Nulla da fare per il giovane nonostante la tempestività dei soccorsi.

Un drammatico incidente si è verificato la notte scorsa lungo la tangenziale di Torino, nel tratto nord in prossimità della barriera di Bruere, punto di raccordo con l’autostrada Torino-Bardonecchia. Poco dopo le 3, un giovane automobilista ha perso la vita in seguito a una violenta collisione con un mezzo pesante.

Come riferisce Notizia Oggi, la vittima è Francesco Lambert, 22 anni, residente a Novalesa, che si trovava alla guida di una Renault Captur. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto ha urtato un camion che procedeva nella stessa direzione, rimanendo incastrata sotto il rimorchio del tir subito dopo il superamento del casello.

Un impatto violentissimo

Entrambi i veicoli stavano viaggiando verso l’anello della tangenziale. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al giovane conducente: i sanitari del 118 di Azienda Zero, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, e gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, che hanno poi provveduto a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La gestione del traffico è stata affidata agli ausiliari Itp.

