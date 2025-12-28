Accoltella due persone al pranzo di Natale. Un uomo di 33 anni, residente a Torino, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri.

Due persone sono rimaste ferite nel pomeriggio di Natale in seguito a una violenta lite scoppiata all’interno di un ristorante di Pino Torinese.

Un uomo di 33 anni, residente a Torino, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Secondo la ricostruzione dei militari, la discussione, nata per motivi banali, sarebbe degenerata rapidamente: l’uomo avrebbe afferrato un coltello da tavola e colpito più volte un 38enne di Settimo Torinese.

Ferito anche il figlio di 16 anni

Durante la colluttazione è rimasto ferito in modo lieve anche il figlio sedicenne della vittima. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Il 38enne è stato ricoverato in codice rosso con prognosi riservata, ma non risulta in pericolo di vita. Il ragazzo, invece, ha riportato una ferita a una mano ed è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

