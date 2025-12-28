Seguici su

CronacaFuori provincia

Accoltella due persone al pranzo di Natale

Arrestato per tentato omicidio

Pubblicato

52 minuti fa

il

Accoltella due persone al pranzo di Natale

Accoltella due persone al pranzo di Natale. Un uomo di 33 anni, residente a Torino, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri.

Due persone sono rimaste ferite nel pomeriggio di Natale in seguito a una violenta lite scoppiata all’interno di un ristorante di Pino Torinese.

Un uomo di 33 anni, residente a Torino, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Secondo la ricostruzione dei militari, la discussione, nata per motivi banali, sarebbe degenerata rapidamente: l’uomo avrebbe afferrato un coltello da tavola e colpito più volte un 38enne di Settimo Torinese.

Ferito anche il figlio di 16 anni

Durante la colluttazione è rimasto ferito in modo lieve anche il figlio sedicenne della vittima. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Il 38enne è stato ricoverato in codice rosso con prognosi riservata, ma non risulta in pericolo di vita. Il ragazzo, invece, ha riportato una ferita a una mano ed è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

LEGGI ANCHE: Uomo di 39 anni a spasso per Biella con la droga

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.